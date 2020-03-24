"Вы обязаны 14 дней находиться в самоизоляции. Иначе - штраф от 17000 до 34 000 гривен", - замминистра МВД Геращенко - вернувшимся в Украину гражданам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил замминистра МВД Антон Геращенко во время своего выступления в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Хочу предупредить всех граждан, которые приезжают в Украину сейчас - вы обязаны по закону 14 дней находиться на самоизоляции на карантине. Если вы будете покидать место карантина - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен. Сегодня полиция начала централизовано получать ваши контакты из ваших анкет. Мы будем обращаться к сотовым операторам и банкам по необходимости. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье ваших близких и всех украинцев вы обязаны находиться дома. Именно приехавшие из других стран украинцы, являются теми людьми, которые приносят в нашу страну вирус. Вы в этом не виноваты, но вы должны быть ответственны и провести эти 14 дней дома. Несмотря на то, что вам хочется погулять. Иначе мы превратимся в Испанию или Италию", - сказал Геращенко.

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