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24.03.20 12:53

"Есть бизнес, а есть мародерство", - Кличко просит Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию с ростом цен. ВИДЕО

Антимонопольный комитет должен вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты.

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, какой ажиотаж происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработку. Как местная власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету обратить внимание на эту проблему – необходимо вмешаться в ситуацию. Владельцев торговых сетей призываю – не поднимайте цены необоснованно, есть бизнес, а есть мародерство. Сегодня тяжело всем, не надо наживаться на людях в тяжелое время для страны", - заявил Кличко.

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