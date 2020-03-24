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24.03.20 14:09

Около 3900 аппаратов ИВЛ есть в Украине для оказания помощи больным коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Аппараты ИВЛ также могут быть задействованы и из операционных, поскольку в Украине запретили проведение плановых операций в связи с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3500 аппаратов есть в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективном плане перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью", - рассказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, аппараты ИВЛ также могут быть задействованы и из операционных, поскольку в Украине запретили проведение плановых операций в связи с коронавирусом.

"В то же время, еще есть значительное количество аппаратов искусственной вентиляции легких в операционных, которые проводили плановые операции. Проведение плановых операций на период карантина запрещено, поэтому эти аппараты могут быть использованы", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины требует от больниц приостановить плановые операции, а также плановые госпитализации.

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