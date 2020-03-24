Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

По его словам, организация готова предоставить помощь более чем тысячи волонтеров по всей Украине.

"Недавно мы запустили проект "НК волонтеры" или "Волонтеры Национального корпуса". В первую очередь мы обратились к Министерству здравоохранения с предложением передать всю нашу волонтерскую сеть по всей стране. К счастью, она у нас есть. Также наши сотрудники работают с региональными штабами предотвращения распространения коронавируса. У нас уже сформированы волонтерские группы во многих городах Украины. Вы сможете их увидеть и присоединиться к ним уже сегодня в Харькове, Черкассах, Днепре, Киеве, Львове", - рассказал он.

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По словам Жорина, в основном, волонтеры, совместно с представителями коммунальной сферы, помогают дезинфицировать общественные места, а также доставляют продукты, лекарства и средства защиты людям из группы риска - пожилые граждане, люди с инвалидностью.

"В первую очередь мы пытаемся с нашими волонтерами работать там, где больше всего есть проблем", - отметил он.

Волонтеры Нацкорпуса занимаются пошивом и раздачей дефицитных защитных масок, подвозят медиков на работу. В некоторых регионах существует отдельная инициатива - "Подвези медика", где владельцы авто координируются между собой и развозят врачей. Кроме того, в нескольких областях организация предоставила больницам несколько своих бусов, на которых перевозит медицинских сотрудников.

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"Мы передали часть транспорта для перевозки врачей на их рабочие места. В отличие от Ермака кстати, которые приобрел новый Мерседес и вряд ли на нем будет возить врачей на работу. Но тем не мене, сейчас время помогать друг другу. Если у вас есть силы и желание помогать – присоединяйтесь к нашим волонтерским группам и не будьте равнодушными", - призвал Жорин.

"С первых дней у нас очень много звонков на горячую линию. Люди готовы помогать, и это отличительная черта нашей нации - объединяться в сложные моменты. Работы достаточно для всех, поэтому ждем всех желающих", - добавил он.

Присоединиться к "НКВолонтерам" можно, позвонив на горячую линию: 0 (95) 002 30 49 или заполнив анкету волонтера.