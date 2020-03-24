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24.03.20 19:00

Как спасти экономику от коронавируса? ВИДЕО

Экономика во времена коронавируса - в центре внимания нового выпуска проекта "Без цензуры". Журналист Богдан Буткевич задался вопросом, на какие деньги украинцы должны сидеть дома, когда цены на все растут как на дрожжах? Ведь не секрет, что большинство сограждан живет от зарплаты до зарплаты и экономит на всем подряд - от продуктов до одежды, особенно в небольших городах.

Введенные в Украине ограничения - одни из самых строгих в мире. Поэтому рано или поздно (скорее рано) небольшие запасы средств у людей иссякнут. А власть тем временем хочет остановить едва ли не всю экономику, кроме критической инфраструктуры. Да еще и регулярно ратует за предоставление широких полномочий в борьбе с коронавирусом ... полиции.

Чего на самом деле добивается правительство? Куда нас ведут "падаваны апокалипсиса"? И что со всем этим делать обычным людям?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, Глава МВД Арсен Аваков предлагает принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. В частности, увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга.

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