Подозрение Порошенко - юридический трэш. Уважающий себя юрист не подписал бы его. Венедиктова может - она, не исключено, его готовила, - Рябошапка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью Олесе Бацман, отвечая на вопрос о том, почему он не подписал проект подозрения Порошенко.

"То, что мне было предложено подписать - юридический трэш, которые не выдерживает никакой критики. И, очевидно, что моя подпись могла стать основанием для уголовного преследования в мою сторону потому, что этот документ, во-первых, был необоснованным, а во-вторых, незаконным. То, в чем обвиняли пятого президента не имело никаких доказательств... Юрист, уважающий свою подпись и свое имя, не имел ни единой возможности для подписания этого документа. Сегодня есть новый генпрокурор, которая, не исключено, была соавтором этого "прекрасного" документа,.. она может и подписать этот документ. И теперь этот самый вопрос может задать ей член ее команды Макс Бужанский: "Почему она не подписала подозрение Порошенко, которое она же и готовила в ГБР", - сказал Рябошапка.

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