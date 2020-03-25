34 человека с подозрением на коронавирус находятся в Ивано-Франковской инфекционной больнице, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день в областной инфекционной больнице находятся 33 пациента из Ивано-Франковска, а также муж той женщины, которая умерла, из Чукаловки. 33 франковца сегодня находятся в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус на обсервации", - заявил Марцинкив.
По словам мэра, все кроме одного пациента находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, в Ивано-Франковской области зарегистрированы 5 случаев заражения коронавирусом, один из них летальный.