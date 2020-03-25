Карантин по-итальянски: "Из дома можно выйти не далее, чем на 100 метров. Дальше - должна быть веская причина. Иначе - штраф €2000 или даже тюрьма". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рассказа итальянки появилась в соцсетях. По ее словам, жителям города не разрешается удаляться от своего дома на расстояние более, чем 100 метров. Чтобы пройти дальше необходима веская причина - работа , покупки в супермаркете или аптеке. При себе на улице необходимо иметь бумагу, в которой указывается причина выхода, откуда пришли и где живете.

"Если полицейский обнаружит, что вы живете не рядом с этой улицей, он может оформить на вас протокол и вы заплатите штраф 2 тысячи евро или проведете 3 месяца в тюрьме", - сказала Сара.

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