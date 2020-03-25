Если не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймут, - Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конфренции.

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"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что в столице за прошедшие сутки количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека. Так, вчера вечером город получил от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус. Все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, вернулся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

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Среди больных 21 человек находится в больнице, 10 лечатся дома на самоизоляции. Из госпитализированных - 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один человек - в городской клинической больнице № 4.

Кличко также сообщил, что на сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1355 киевлян.

Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 образцов.