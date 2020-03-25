В Египте дезинфицируют пирамиды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решение о проведении дезинфекции приняло Министерство по делам туризма и древностей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Egypt Today.

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Всю археологическую зону, в которой расположены пирамиды, ведущие к ней дороги, кассы места отдыха туристов обработали дезинфицирующим средством.

Одновременно в Египте продолжают дезинфекцию и стерилизацию всех гостиниц и туристических учреждений. Отели в Хургаде уже обработали, сейчас дезинфицируют гостиницы в Луксоре.

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