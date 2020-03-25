Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - СМИ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство. Інфо".

Семнадцать лет Емец возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве. Судя по его декларации, за последние 4 года он официально заработал чуть больше двух миллионов гривен.

Несмотря на это, накануне назначения министром Емец приобрел земельный участок и имущество на более 400 квадратов в поселке Козин под Киевом за почти 12,5 млн гривен (или 0,5 млн долларов). Как отметил он в декларации, деньги на эту недвижимость одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".

Один из них, адвокат Евгений Кубко, в комментарии "Слидству.Инфо" рассказал, что Илья Емец будет платить кредит, возвращая примерно 40 процентов своего заработка. Впрочем, если учесть, что в прошлом году Емец официально заработал чуть больше 700 тыс. гривен, то на погашение всей ссуды ему понадобится 44 года.

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В собственности 28-летнего сына министра - Глеба Емца - есть квартира на 113 квадратов и нежилое помещение площадью почти 75 квадратов в одной из новостроек Киева, а также апартаменты на более 56 квадратных метров на горнолыжном курорте "Буковель". Эту недвижимость три года назад ему подарила его бабушка. Недвижимость может стоить минимум 250 тыс. долларов. Откуда у родственницы, которой в то время было 90 лет, деньги на такие ценные подарки, Глеб Емец отказался объяснять.

Уже шесть лет Емец-младший работает в медицинском центре, которым до недавнего времени руководил его отец. Также недавно он владеет третью компании "Примула Резорт". Этой фирме принадлежит гостиничный комплекс почти восемь тысяч квадратов в центре горнолыжного курорта "Буковель". Партнером Глеба Емца в этом бизнесе является бывший член "Партии регионов" и председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Януковиче Василий Чуднов.

В 2013 году, еще будучи руководителем области, Чуднов называл нынешнего министра здравоохранения Илью Емца близким другом и озвучивал общую идею создания кардиоцентра на Ивано-Франковщине.

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Бывшая жена министра Емца Татьяна Осина, с которой он развелся в прошлом году после более чем сорока лет в браке, - совладелица частной "Клиники новых технологий". Фирма работает на территории Национального института Амосова, и ее врачи осуществляют, в частности, операции на сердце.

В 2014 году журналисты Bihus.Info выяснили, что эта клиника, работая на территории государственного учреждения, фактически отбирает у нее наиболее финансово обеспеченных клиентов - иностранцев - и оказывает им платные услуги. Также на деятельность этой фирмы обратили внимание и правоохранители. В частности, в прошлом году следователи полиции получили доступ к договорам аренды клиники, заключенных с институтом Амосова.