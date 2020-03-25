Режим ЧС поможет действовать быстрее для предотвращения эпидемии и может быть прекращен досрочно, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованном на странице Кабмина в Facebook.

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"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего - это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности, что ускорит обмен информацией между регионами, больницами, людьми, вовлеченными в борьбу с коронавирусом.

"Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", - сказал премьер.

Напомним, 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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Шмыгаль отметил, что режим ЧС может быть прекращен досрочно.

"Я уверен, мы пройдем этот вызов, и если это произойдет скорее, чем 24 апреля, мы отменим карантинные меры и чрезвычайную ситуацию досрочно", - сказал премьер.