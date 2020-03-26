Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции НПУ.

В сервисную службу Департамента киберполиции поступило 139 сообщений о мошеннических случаи при покупке масок и антисептиков через сообщения социальных сетях, мессенджерах и на специальных сайтах объявлений.

Киберполиции продолжает фиксировать и выявлять лиц, причастных к совершению мошенничества.

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Чтобы защитить себя от мошеннических провокаций, киберполиции советует:

1. Не сообщайте личную информацию лицам, которые звонят и представляются брокерами или банковскими работниками.

2. Ни при каких условиях не раскрывайте реквизиты своих банковских карточек.

3. Получайте информацию только из проверенных источников: КМУ, МОЗ, МВД

4. Совершайте покупки на проверенных сайтах, а также с помощью наложенного платежа.

5. Совершайте покупку медицинских средств через сертифицированные места продажи.

6. Проверяйте данные продавца через сервис "STOP FRAUD", функционирующий на сайте киберполиции - https://cyberpolice.gov.ua/

"Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции по форме обратной связи - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua или по телефону 0-800 -50-51-70", - говорится в сообщении полиции.