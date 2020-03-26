На коронавирус проверили 31 жителя Ривненщины, все исследования показали негативный результат, - ОГА. ВИДЕО

Об этом сообщает первый замглавы Ривненской ОГА Сергей Подолин на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Круглосуточный оперативный штаб Ривненской ОГА по противодействию коронавирусу информирует: по состоянию на 8 утра на Ривненщине больных коронавирусом нет", - сообщил он.

"С 14 по 26 марта в Ривненском областном лабораторном центре путем полимеразной цепной реакции (тесты ПЦР) был проверен 31 человек с подозрением на коронавирус. Все исследования показали отрицательный результат", - добавил Подолин.

Напомним, на утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев.

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