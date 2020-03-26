Процент выявления лиц с повышенной температурой на границе сверхнизкий, - Дейнеко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По словам главы службы Сергея Дейнеко, процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий.
Всего зафиксировано 52 человека, у которых наблюдалась повышенная температура.
По полученной информации стало известно, что пассажиры, перед тем, как пересечь государственную границу Украины, иногда прибегают к хитрости, а именно - употребляют жаропонижающие препараты.
В марте этого года фиксируется увеличение количества лиц, въезжающих в Украину, по сравнению с выезжающими. В этом месяце граждан, вернувшихся в Украину, на 200 тыс. больше чем тех, которые уехали.
"Наши граждане возвращаются на Родину, наши работники возвращаются домой, но все ли они здоровы, ни у кого ли из них нет заболевания коронавирусом - очень трудно сказать", - добавил Сергей Дейнеко.
ФУФЛОКОНТРОЛЬ.
одумаються,та запізно ((