Количество случаев COVID-19 в Киеве возросло до 40, за сутки поступило 6 положительных результатов на коронавирус, - Кличко. ВИДЕО

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Сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировали 1437 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В столице за прошедший вечер и сегодняшнее утро количество лиц, заболевших коронавирусом увеличилось до 40 человек", - сообщил он.

По словам Кличко, от ЦОЗ Минздрава поступило еще 6 подтвержденных результатов анализов на коронавирус.

"Заболели: одна женщина 35 лет, и 5 мужчин от 28 до 70 лет. Четырех пациентов изолировили в Александрийскую больницу, один из пациентов находится дома на самоизоляции. Один военнослужащий 70 лет в военном госпитале", - добавил он.

Также мэр Киева сообщил, что сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировали 1437 киевлян.

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