Полиция в Харькове разыскивает 10 человек, которые отказались соблюдать самоизоляцию. ВИДЕО

2322 17

В Харькове правоохранители ищут 10 человек, которые предоставили о себе неверные данные и таким образом отказались придерживаться требований самоизоляции.

Об этом в эфире "UA:Харків" сообщила главный санитарный врач области Любовь Махота, передает Цензор.НЕТ.

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда они указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому. Где фактически находится это лицо, которое должно было находиться на самоизоляции, мы не знаем", - рассказала Махота.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество случаев COVID-19 в Киеве возросло до 40, за сутки поступило 6 положительных результатов на коронавирус, - Кличко

Коронавирус и карантин
карантин Нацполиция Харьков COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12 вальтер
Некуй было их тянуть в Украину...
Дебильё зеленое...
показать весь комментарий
26.03.2020 12:32
+9 Иван Иванов f6220c5d
Нахера их было ПИТОРАСОВ впускать в УКРАИНУ!Нехай бы в ХУРГАДЕ по пустыне бегали!
показать весь комментарий
26.03.2020 12:32
+8 Виктор Сухоруков
Впаяйте жлобам штрафы по 170 тыс. чтобы еще пару лет горбатились на выплату, быстро отобьет охоту быковать.
показать весь комментарий
26.03.2020 12:31
Смотреть комментарии