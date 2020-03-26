Лакшери-палаты для VІРов: как будут лечить чиновников от коронавируса. ВИДЕО

8051

Не так страшен коронавирус, как вирус коррупции, который в Украине с особым цинизмом сопровождает пандемию. В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает об одиночных палатах для VIP-пациентов на фоне медицинского коллапса по всей стране.

Обустроить изолированные от других помещений палаты площадями не менее 13 квадратов с затененными окнами, зарезервировать лучший медперсонал и операционные с необходимыми лекарствами - это далеко не полный перечень того, как собираются лечить власть имущих от коронавируса за счет остальных украинцев.

Кто инициировал и подписывал приказы об особых условиях для депутатов и других слуг народа? Насколько это законно? Почему киевская власть не может согласовать даже версии небылиц о лакшери-палатах для особых пациентов?

Между тем, пока VIPы бронируют себе медперсонал, в регионах медики заражаются коронавирусом, поскольку не имеют элементарных средств защиты.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Как известно, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, заразился COVID-19 на французском курорте Куршевель, где он отдыхал с представителями высших политических и бизнес-кругов Украины и России.

Кроме Хорошковского стало известно, что во Франции заразился народный депутат Сергей Шахов.

Кроме того вирус COVID-19 обнаружен у нардепов Вельможного из "Довиры" Горбенко из "Слуги народа" и внефракционного Рудыка.

25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.