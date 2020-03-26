До 16:00 всем главам ОГА поручено создать областные штабы по ликвидации последствий коронавируса, - Минздрав. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила советник Виктора Ляшко Мария Иваник.
"Правительство вчера назначило Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня. Сегодня утром он провел первое заседание штаба и назначил руководителя. Он дал поручения до 16:00 четверга всем главам ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей. Ляшко также роздал первые задания с дедлайном до конца четверга",- заявила она.
По ее словам, к ликвидации последствий будут привлекать Минздрав, ГСЧС, Минрегион (Министерство развития громад и территорий. - Ред.), Нацполицию и Госпогранслужбу. Штаб будет работать 24/7.
В настоящее время разработаны рекомендации по дезинфекции общественного транспорта и заведений общественного питания, работающих в условиях карантина.
Мало?
Теперь создают штабы в каждой области...
Следующий этап - создание в каждом районе...
А далее в каждом селе..
потом на каждой улице...
Власть в панике, реально тупорылая власть не знает, что делать... Но честно сказать, что мы не справились и спокойно уйти не может...
Поэтому цепляются за власть, как блохи за кожух.
Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"