Женщине, умершей в Ивано-Франковской области, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - Минздрав. ВИДЕО

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Ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом во время брифинга сообщила советник главного санврача Виктора Ляшко Мария Иваник, информирует Цензор.НЕТ.

"Диагноз был поставлен уже посмертно. Женщина поступила в сложном состоянии. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь. Спустя сутки после госпитализации она умерла. Сейчас ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести", - сообщили в Минздраве.

В Минздраве призвали обращаться к семейным врачам при первых проявлениях симптомов, а также сообщать о том, что в течение 14-ти дней вы могли контактировать с больными коронавирусом либо о возвращении из других стран. 

Напомним, ранее Министерство здравоохранения официально зафиксировало пятый летальный случай от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав смерть Ивано-Франковская область COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+15 павел павлов имбик
хорошо, что крушавельской сволоте делали тесты по 100 раз всей семье , любовницам и семьям любовниц и любовников
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26.03.2020 14:26
+10 я гражданин Украины
лечить то хоть пытались - хотя о чем я...
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26.03.2020 14:26
+10 Gyro
Два этапа лечения коронавируса в Украине в рамках семейной медицины:
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу
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26.03.2020 14:36
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