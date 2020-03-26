Женщине, умершей в Ивано-Франковской области, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом во время брифинга сообщила советник главного санврача Виктора Ляшко Мария Иваник, информирует Цензор.НЕТ.
"Диагноз был поставлен уже посмертно. Женщина поступила в сложном состоянии. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь. Спустя сутки после госпитализации она умерла. Сейчас ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести", - сообщили в Минздраве.
В Минздраве призвали обращаться к семейным врачам при первых проявлениях симптомов, а также сообщать о том, что в течение 14-ти дней вы могли контактировать с больными коронавирусом либо о возвращении из других стран.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения официально зафиксировало пятый летальный случай от коронавируса.
Первый - ничего страшного, оставайтесь дома и лечитесь сами
Второй - вы очень поздно обратились в больницу