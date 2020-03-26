В рамках карантинных мероприятий наряды Военной службы правопорядка патрулируют населенные пункты и гарнизоны, - медсилы ВСУ. ВИДЕО

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В рамках карантинных мероприятий в Украине из-за коронавируса COVID-19 и введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны в населенных пунктах и военных гарнизонах вышли на патрулирование наряды Военной службы правопорядка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Командовании медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах вышли на патрулирование наряды Военной службы правопорядка, которые взаимодействуют с правоохранительными органами государства", - сказал в четверг начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медсил ВСУ (главный госсанврач Минобороны) подполковник медицинской службы Сергей Моргун.

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Он также проинформировал, что по решению министра обороны Украины Андрея Тарана при Минобороны развернут Центр координации и взаимодействия государственных органов власти с военным командованием.

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"Аналогичные центры созданы в Генеральном штабе, видах и отдельных родах войск (сил) Вооруженных сил Украины", - добавил Моргун.

Говоря о ситуации в войсках, он подчеркнул, что по состоянию на 26 марта не зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19 среди действующих военнослужащих ВСУ.

"На изоляции находится 145 человек. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек", - проинформировал Моргун.