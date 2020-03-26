Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено, - врио главы Минобразования Мандзий. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом сообщила врио главы Минобразования Любомира Мандзий.
"Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля", - сказала она.
Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.
Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.
"Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.
Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.