"Батальоны, сформированные в марте 2014-го, не имели многих навыков, но были мотивированы на защиту Украины", - Нацгвардия отмечает 6-ю годовщину создания. ВИДЕО

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Нацильнальная гвардия Украины сегодня отмечает 6-ю годовщину воссоздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение о восстановлении подразделений НГУ было принято 13 марта 2014 года. В составе Нацгвардии были созданы батальоны добровольцев "Азов", "Донбасс", "Имени Кульчицкого".

"Батальоны, сформированные в марте 2014-го, не имели многих навыков, но были мотивированы на защиту Украины", - говорит командующий НГУ Николай Балан.

С 13 апреля 2014 года гвардейцы воюют на Донбассе. За это время 229 гвардейцев погибли в боях с российскими оккупантами. Около 5 тысяч бойцов НГУ постоянно находятся в зоне проведения ООС.

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