На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег. ВИДЕО

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В Ивано-Франковской области на коронавирус заболел сотрудник Национальной полиций.

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ

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"По двух полицейских. По полицейскому - есть лабораторно подтвержденный Covid-19, он находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных лиц известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции. Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе и оказывала помощь по той экстренной помощи, чтобы госпитализировать наши первые случаи, по ней лабораторно отрицательный результат исследования, но она также находится на самоизоляции", - сообщил Савчук.

Руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош заявил,, около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19. Они также будут находиться в самоизоляции.

Савчук также рассказал, что священник, у которого подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении райбольницы, куда был госпитализирован с самого начала. Состояние его здоровья средней степени тяжести, есть положительная динамика.

По словам санврача, в целом по области подтвердили 16 случаев коронавируса. С больными в общем контактировали 84 человека - все они сейчас на изоляции и под полным медицинским наблюдением.

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