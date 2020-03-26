На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег. ВИДЕО

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В Ивано-Франковской области на коронавирус заболел сотрудник Национальной полиций.

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ

"По двух полицейских. По полицейскому - есть лабораторно подтвержденный Covid-19, он находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных лиц известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции. Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе и оказывала помощь по той экстренной помощи, чтобы госпитализировать наши первые случаи, по ней лабораторно отрицательный результат исследования, но она также находится на самоизоляции", - сообщил Савчук.

Руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош заявил,, около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19. Они также будут находиться в самоизоляции.

Савчук также рассказал, что священник, у которого подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении райбольницы, куда был госпитализирован с самого начала. Состояние его здоровья средней степени тяжести, есть положительная динамика.

По словам санврача, в целом по области подтвердили 16 случаев коронавируса. С больными в общем контактировали 84 человека - все они сейчас на изоляции и под полным медицинским наблюдением.

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Коронавирус и карантин
Ивано-Франковск карантин Нацполиция Ивано-Франковская область COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Ali Hasan
От мене викликали на роботу, але у транспорт пускають лише при наявності перепустки. Зупиняється автобус чи тролейбус і з нього виходить поліцейський (чомусь у бронежилеті🙄) та у передніх дверях перевіряє перепустку. Перепустку можна отримати лише на роботі, тому перший раз треба їхати своїм ходом.
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26.03.2020 15:58
+2 Підлога Маккартні
А пам"ятаєш фотку з італі де на фоні собору стоїть карабінер з автоматом і при повному обладунку? Ось мені цікаво яким чином автоматична збруя допоможе йому подолати коронавірус На Ивано-Франковщине подтвердили коронавирус у полицейского, проверят 20 его коллег - Цензор.НЕТ 5250
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26.03.2020 16:03
+2 Вася Шевченко f77d76ba
точно така ситуація, на понеділок... (спец.талони будуть тільки завтра до вечора)))) ...на вихідні їх навряд чи по домікам бажаючим )))) розвезуть - то в понеділок щоб до того щастя доїхати мушу щось вигадати (то не біда! вигадаю)))) зате назад буду їхати як преЗЕдент безкоштовно))))
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26.03.2020 16:03
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