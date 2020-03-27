"Тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь", - дочери умершего от коронавируса рассказали, как хоронили отца. ФОТО

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Дочери умершего от коронавируса 68-летнего жителя Тернопольщины рассказали, как остались один-на-один с необходимостью похоронить отца. Ни положить тело в гроб, ни поставить гроб в бус, ни выкопать могилу желающих не было.

О том, с чем им пришлось столкнуться после смерти отца, сестры Ольга Тутова и Анна Полищук рассказали изданиям "Овід" и "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

68-летний Павел, житель с. Коваливка Монастыриського района, скончался 25 марта в Тернопольской больнице.

"Умер папа утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой", - рассказала Анна Полищук.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить ", - говорит Ольга Тутова.

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Когда пакет с телом удалось уложить в гроб, его надо было занести в автомобиль.

"Он был очень тяжелый. Мы просили помощи - никто не реагировал. Мы этот гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт", - . К нам вышли на помощь только после того, как мы позвонили главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина, полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба ", - добавляет Ольга.

Работник больницы все же помог занести гроб в микроавтобус, и тело умершего отвезли в его родное село.

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"Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр Монастыриськ нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер", - рассказала Анна Полищук.

Ни у Ольги, ни у ее мужа, которые забирали тело умершего, не было защитной одежды. Микроавтобус, в котором везли гроб, они потом продезинфицировали, как могли, самостоятельно.

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