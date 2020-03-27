Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения Украины рассказало о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..
супермаркети нахабніють і піднімають ціни