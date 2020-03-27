Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

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Министерство здравоохранения Украины рассказало о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности, в брифинге участвовал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Старый зольдат
Я против. Мне 67 и я против. Могу ещё пользу принести. Когда начнётся шурум-бурум по выносу ЗЕлёных тел и ж..п.
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27.03.2020 10:03
+2 Eugeniusz 1
Страна должна ответить зав свой выбор и она ответит! Только сомневаюсь что до страны дойдет!
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27.03.2020 10:07
+2 Kost Crys
варто дозволити торгівлю овочами
просто на вулицях..
і щоб точки торгівлі були віддалені
одна від одної, щоб не було скупчення..

супермаркети нахабніють і піднімають ціни
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27.03.2020 10:09
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