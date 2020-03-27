"Украдено с любовью": путинские пропагандисты Симоньян и Кеосаян украли 30% бюджета фильма "Крымский мост". ВИДЕО

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Российская пропагандистка Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян перечислили на свои счета и счета своих родственников около 46 миллионов бюджетных денег, выделенных на съемки фильма "Крымский мост".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании российского политика Алексея Навального.

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По его словам, российский Фонд кино сначал вообще отклонил заявку на фильм "Крымский мост" по сценарию Симоньян. Заявка была сделана от имени студии "8 рядов", которая формально принадлежит мужу Симоньян - Тиграну Кеосаяну. Формально студией владеет брат Кеосаяна Давид. Деньги на фильм были выделены по просьбе первого заместителя администрации Президента РФ Алексея Громова. Он письменно обратился в Минкульт и потребовал выдать Симоньян 100 млн рублей вне конкурса. Оба сына Громова работают на RT под руководством Симоньян.

Для съемок "Крымского моста" набрали команду: режиссер Тигран Кеосаян, автор сценария Маргарита Симоньян, продюсер Давид Кеосаян, дочь Тиграна Кеосаяна - Лаура, жена сына брата Тиграна Кеосаяна - Юнона Глотова. Эти пять человек были указаны в начальных титрах фильма, но над фильмом еще работали дочь Тиграна Александра Кеосаян - второй режиссер, сын Давида Кеосаяна Эдмонд Кеосаян - линейный продюсер, бывшая жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая.

"Мне просто повезло - у меня очень много талантливых людей в семье... Работать с ними удобно и замечательно", - прокомментировал состав съемочной группы фильма Тигран Кеосаян.

За сценарий "Крымского моста" на личный счет Симоньян из Фонда кино было отправлено 9 миллионов рублей. При этом сценарист очень успешных российских фильмов "Легенда №17" и "Движение вверх" Николай Куликов просит за свои сценарии до 6 мллионов рублей. Тигран Кеосаян получил 14 млн рублей за услуги режиссера и музыкального продюсера. Второй режиссер фильма - 23-летняя дочь Тиграна Александа Кеосаян, получает за фильм больше 4 млн рублей. 8 млн рублей платят Давиду Кеосаяну, его сыну Эдмонду - 4 млн рублей, жене Эдмонда Юноне Глотовой - 6,1 млн рублей. Общая сумма, которая была перечислена на счета семьи Симоньян-Кеосаян - 46 млн рублей.

"Половину всех денег, которые государство без конкурса по специальному письму выделило на фильм о "священном" крымском мосту, паразиты тупо забрали себе - без всякой сложной коррупционной схемы взяли и перевели на свои счета... Все актеры фильма, включая главные роли и роли второго плана получили 10 млн рублей. На 14 человек. Это меньше, чем один Тигран Кеосаян и премерно столько же, чем одна Маргарита Симоньян", - говорит Навальный.

По словам Навального, денег на съемки фильма после оплаты услуг семьи Симоньян-Кеосаян не хватало и в бугалтерской документации фильма появляются 54 млн рублей, которые были перечислены в виде гранта на развитие культуры от Фонда развития кинематографии, образования и культуры.

"По названию кажется, что это какой-то солидный фонд, поддерживающий кинематограф... Но это не так - в этом фонде работает всего один человек, фонд зарегистрирован в панельном доме в Митино и за все время существования с 2013 года не получал и не тратил ни копейки денег ни на что вообще - ни на кино, ни на что-то еще связанное с культурой. Кроме 2017 года, когда на счет фонда неизвестно откуда поступает 54 миллиона, которые фонд мгновенно переводит в студию Кеосаяна. Откуда взялись 54 миллиона в этом подставном фонде? Их туда перевел лично Аркадий Романович Ротенберг. Тот самый Ротенберг, компания которого строила крымский мост и тот самый Ротенберг, участие, которого в фильме, категорически отрицалось паразитами-врунами Симоньян и Кеосаян... ", - рассказал Навальный.

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