В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

3106

На украинско-польской границе образовались очереди из граждан Украины, которые пытаются попасть домой в последний день перед закрытием границы для пассажирских перевозок.

Об этом сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола и опубликовал видео с пункта пропуска "Краковец", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Пункт пропуска Краковец прямо сейчас. О каких-либо мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а о соблюдении дистанции - сами видите", - написал он.

Как пишет издание Mukachevo.net, на Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" также наблюдается увеличение потока людей.

"Что касается КПП, подчиненных Мукачевскому пограничному отряду, то особого наплыва там не наблюдается. На противоположной стороне КПП "Вилок" очередь из около 100 человек, а на "Лужанке" - около 30", - пишет издание.

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки более 18 тыс. граждан вернулись в Украину, - Госпогранслужба