В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

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На украинско-польской границе образовались очереди из граждан Украины, которые пытаются попасть домой в последний день перед закрытием границы для пассажирских перевозок.

Об этом сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола и опубликовал видео с пункта пропуска "Краковец", передает Цензор.НЕТ.

"Пункт пропуска Краковец прямо сейчас. О каких-либо мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а о соблюдении дистанции - сами видите", - написал он.

Как пишет издание Mukachevo.net, на Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" также наблюдается увеличение потока людей.

"Что касается КПП, подчиненных Мукачевскому пограничному отряду, то особого наплыва там не наблюдается. На противоположной стороне КПП "Вилок" очередь из около 100 человек, а на "Лужанке" - около 30", - пишет издание.

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.

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Коронавирус и карантин
Госпогранслужба граница карантин пограничники Польша COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+19 Ivan Lenyoa
Не ребята. такими темпами у нас будет заражена вся страна. Сука, где логика...Мы закрываем на карантин все города, закрываем метро, все авто и авиасообщения..но завозим сюда 100 тысяч потенциальных носителей коронавируса...

Это полный капец...
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27.03.2020 14:05
+8 iMedvedeff
В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев - Цензор.НЕТ 8723
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27.03.2020 14:12
+5 вальтер
отэто рассадник covid)))
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27.03.2020 14:03
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