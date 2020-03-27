Если власть в Киеве нас не слышит, то именно мы должны объединиться в борьбе с эпидемией, - Филатов обратился к мэрам украинских городов. ВИДЕО

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Лидеры местного самоуправления по всей стране должны объединить усилия и вместе противодействовать не только эпидемии коронавируса, но и другим вызовам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую ОГА, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в своем обращении 27 марта.

Городской голова отметил: перед смертельной болезнью равны все. В то же время сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития.

"У власти в стране нет иммунитета и к сложным вызовам. Мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию. Однако эпидемия, пришедшая - наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского и с маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит по-разному", - отметил Борис Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна", - Филатов призвал центральную власть не отменять местные выборы

Коронавирус и карантин
Днепр_город карантин ОГА Филатов COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+19 Sergiy Kulyk
да нет давно уже никакой власти.
есть кучка каких-то пархатых клоунов, которые судорожно пытаются продать всё, до чего способны дотянуться.
больше они не занимаются ничем, ибо ни на что не пригодны.
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27.03.2020 15:22
+16 Лариса fb3d953c
Хоть в Днепре мэр имеет ответственность перед людьми, а не клоун в цирке.
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27.03.2020 15:25
+12 18c49ed2
У нас уже несколько месяцев финансовый, экономический и, главное, управленческий кризисы в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем.
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27.03.2020 15:31
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