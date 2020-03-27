На украинско-польской границе уже пропустили 7,4 тыс. украинцев, еще 3,7 тыс. ожидают в очереди на территории Польши, - Госпогранслужба. ВИДЕО

2234

На украинско-польской границе образовались очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой. В Госпогранслужбе заявили, что сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи граждан, еще 3,7 тыс. ожидают в очереди на территории Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем вчера за все сутки - 5,4 тыс. человек", - сообщили пограничники.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В Госпогранслужбе отметили, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз.

"Мы не можем ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий", - заявили ГПСУ.

Отмечается, что людей, которые прибыли пешком, переправляют через границу автобусами. Из-за ажиотажа привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.

По состоянию на 12.00 по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша на территории их страны собралось:

Напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2000 человек.

Напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.

Напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.