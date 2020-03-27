На украинско-польской границе уже пропустили 7,4 тыс. украинцев, еще 3,7 тыс. ожидают в очереди на территории Польши, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем вчера за все сутки - 5,4 тыс. человек", - сообщили пограничники.
В Госпогранслужбе отметили, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз.
"Мы не можем ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий", - заявили ГПСУ.
Отмечается, что людей, которые прибыли пешком, переправляют через границу автобусами. Из-за ажиотажа привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.
По состоянию на 12.00 по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша на территории их страны собралось:
Напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2000 человек.
Напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.
Напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек.
Напомним, в ночь на 28 марта Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок. У украинцев останется возможность вернуться в страну пешком или автомобилем.
Чи через 2 тижні отримаємо справжній армагєдєц?
это конечно не куршавельский но тоже ничего, сойдет.