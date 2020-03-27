67 подозрений на COVID-19 проверяют на Киевщине, - ОГА. ВИДЕО

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67 человек проверяют на коронавирус в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.

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"Подозрение на заражение имеют 67 человек, из них 14 - это Обуховский район, 18 - Киево-Святошинский район, 7 - Броварской, 10 - город Ирпень, 3 - Белая Церковь и 6 - Вышгородский район. Также 5 случаев - в Бориспольском районе, 3 - Фастовский, 2 - Макаровский район", - рассказал он.

Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 240 лицами, которые имели, соответственно, контакты с больными.

"Показатель заболеваний, как видите, увеличился. Однако в сравнении с тенденцией распространения болезни в других странах украинской власти удется держать ситуацию под контролем", - подчеркнул Володин.

Напомним, в Киевской области зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом.

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