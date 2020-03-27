Коронавирус в регионах: больницы для простых людей. ВИДЕО

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После рассказов о том, как собираются лечить VIP-пациентов с коронавирусом, наступил черёд поговорить о лечении для простых смертных. В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич подробно разбирает ситуацию в регионах.

Есть ли в областях тесты, и хотя бы минимальные условия для больных, то есть немного лучше, чем в пещере? Как в Кировоградской области местный директор департамента здравоохранения предлагает городу Александрия купить у него экспресс-тесты, да еще и с предоплатой, что запрещено законом?

И, наконец, почему в украинской региональной больнице проще умереть от тоски и антисанитарии, а не от злосчастного коронавируса?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как известно, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, заразился COVID-19 на французском курорте Куршевель, где он отдыхал с представителями высших политических и бизнес-кругов Украины и России.

Кроме Хорошковского стало известно, что во Франции заразился народный депутат Сергей Шахов.

Кроме того вирус COVID-19 обнаружен у нардепов Вельможного из "Довиры" Горбенко из "Слуги народа" и внефракционного Рудыка.

25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Коронавирус и карантин
карантин COVID-19 Буткевич Богдан коронавирус
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Топ комментарии
+17 18c49ed2
У нас были месяцы на элементарную подготовку к эпидемии, а вместо этого тупо раздерибанили противоэпидемический резерв, что врачи сейчас голые и босые. Только тупо обещаниями кормили.
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27.03.2020 15:28
+9 18c49ed2
Раздерибанили все, что было, именно за последние 9 месяцев. Мы вошли в эпидемию с финансовым, экономическим и, главное, управленческим кризисами в стране. Что навыбирали 73% плебса -- то и имеем. А неизбежность эпидемии встала еще в середине декабря.
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27.03.2020 15:34
+8 Мой комментарий
Не месяцы, а годы!
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27.03.2020 15:30
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