Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2. ВИДЕО

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Сегодня, 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников с применением вооружения, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, враг открыл огонь по нашим опорным пунктам. С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин из миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео.

Подразделения из состава операции Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации жесткий ответ из вооружения БМП-2. Потери противника уточняются.

Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 01

Операция Объединенных сил
обстрел Донецкая область операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+10 юрий иванов e2d113d8
смерчами и ураганами нужно отвечать что бы больше желания даже к миномету подходить не было
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28.03.2020 12:17
+8 Кирилл Лещенко
Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 3677
Ну когда же до них дойдёт, что нужно просто перестать стрелять?
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28.03.2020 12:20
+4 Hulio
Враг применил 120-мм минометы под Старомихайловкой: ВСУ ответили из БМП-2 - Цензор.НЕТ 2164
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28.03.2020 12:23
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