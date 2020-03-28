13 пациентов в Ивано-Франковске получили положительный результат экспресс-тестов на Covid-19, 6 из них в реанимации, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

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В Ивано-Франковске среди больных Covid-19 есть двое медицинских работников.

Об этом в видеообращении сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, среди больных (на Covid-19. - Ред.) Есть два медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", - отметил Марцинкив.

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Кроме того, по его словам, в больницах города экспресс-тесты на Covid-19 дали положительный результат в 13 случаях. То есть, 13 пациентов с пневмониями сейчас ожидают лабораторного подтверждения на коронавирусную инфекцию. Из них 6 пациентов находятся в реанимации.

Сейчас, как сказал мэр, в двух ивано-франковских больницах находятся 98 пациентов с пневмониями различной формы тяжести, одна беременная в городском родильном центре и 26 детей в детской больнице.

Как сообщалось, по данным МОЗ, по состоянию на утро 28 марта на Прикарпатье коронавирус лабораторно подтвердили в 28 случаях, из них три случая - летальные.