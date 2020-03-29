Депутаты "ЕС" передали 3 тысячи продуктовых наборов нуждающимся. ВИДЕО

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Открытый офис партии "Европейская Солидарность" последние недели похож на огромный муравейник, где каждый знает свою задачу. Именно здесь формируют тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко, котоые уже начали развозить в разные области Украины.

Народные депутаты вместе с активистами ОО "Справа Громад" и "Солідарні молодь", волонтерами в защитном снаряжении слаженно пакуют большие коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами долгого хранения, которые дадут возможность людям из так называемой группы риска не выходить из дома и не подвергаться опасности заболеть на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство - и в том числе это призыв к власти - заботится о них и делает все возможное. Вся команда "Европейской Солидарности" делает необходимое для того, чтобы в каждом уголке Украины почувствовали эту помощь. Потому что это не только помощь продовольствием, медикаментами, средствами защиты. Это помощь в первую очередь нравственная. Каждый должен гордиться, что он украинец. И я благодарю нашу команду за то, что уже с первых дней эпидемии мы объединились и каждый делает все возможное для того, чтобы защитить украинцев. Потому что Украина - превыше всего!" - отметил пятый Президент, лидер партии Петр Порошенко.

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"Ничто не должно останавливать нас в нашем желании действовать и помогать другим. Ни одна эпидемия ", - убеждена Виктория Сюмар.

"Пожилые люди, пенсионеры - оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача - уберечь вас сегодня", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Дорогие украинцы на временно оккупированных территориях! Все очень серьезно. Несмотря на пропаганду - знайте, мы о вас думаем, скучаем - и оставайтесь дома", - обратилась к людям в Крыму и ОРДЛО Мария Ионова. "Мы никогда не оставим Крым один на один", - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Защити себя, позаботься о тех, кому нужна защита и помощь сегодня. Гречка нужна не только во время выборов. Оставайтесь дома", - призвала украинский Ирина Фриз.

"Страны мира мобилизуются для того, чтобы бороться с коронавирусом. И мы давайте не паниковать, а помогать друг другу ", - говорит Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От каждого из нас зависит, как мы пройдем это испытание. И наша сила нужна в том числе здесь, когда мы помогаем нашим пожилым людям, многодетным семьям - тем, кто нуждается в нашей помощи", - убежден Николай Величкович.

"Ты можешь сидеть дома и страдать, а можешь так же, как на Майдане, приступить к работе - той, которую надо делать - без распоряжений, без дополнительных указаний, просто делать то, что нужно, чтобы помочь", - считает София Федына.

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Для того, чтобы стать волонтером проекта "Солидарность" или оставить заявку о помощи, необходимо зарегистрироваться на платформе http://v2020.org.ua .

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+59 Виктор Бондарчук
Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 8388
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29.03.2020 16:17
+54 KharkovCity
вот так выглядит "марадер", если кто не в курсе Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 1588
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29.03.2020 16:15
+42 Игорь Емец
Oleg Helgiv:
В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!

Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 100 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч через неделю и ещё оказывается, что они не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
Iryna Gerashchenko:
Це жах. На інавгурації Зеленський заявив, що він поверне українців додому. Але в найстрашнішому сні неможливо було уявити таке принизливе повернення. Хіба можна закривати кордони від власних громадян?
Давати добу на дорогу переляканим людям, які не від доброго життя їхали на заробітки і зараз повертаються, по суті, в невідомість. В умовах, коли вжк закрито авіа і залізничне сполучення.
Більш непрофесійної, безглуздої, безсистемної, хаотичної і руйнівної влади Україна ще не мала.
P.S. Пам'ятаєте , як Зеленський помчав зустрічати здорових українців з обсервації в Нових Санжарах, з рожевим ведмедиком. Цих наших співгромадян не хоче зустріти? Можна не з іграшкови ведмедиком, а з масками і дезінфекторами.
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29.03.2020 16:18
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