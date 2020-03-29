"Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО
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"Слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко поругались на заседании нардепов фракции "СН" в парламенте. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время депутатского конфликта Куницкий и Тищенко обговаривали какую-то публикацию. На записи видно как Тищенко приближается к Куницкому и начинет разговор на повышеных тонах. Депутаы не могли утихомириться несмотря на усилия еще одного человека, пытавшегося их успокоить.