Полная расшифровка записей брата главы ОП Ермака, которые обнародовал "слуга народа" Лерос. ВИДЕО

15869

Цензор.НЕТ публикует расшифровку записей, обнародованных народным депутатом от СН Гео Леросом. Лерос утверждает, что на записях фигурирует Денис Ермак, брата главы Офис Президента Андрея Ермака.

Сами записи опубликованы на канале Цензор.НЕТ в YouTube.

В воскресенье, 29 марта Лерос выложил несколько видео, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Глава ОП Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

В расшифровке слова человека, голос которого похож на голос Дениса Ермака, выделены жирным шрифтом.

20 августа 2019 года, 13-13: Есть два брата, одесситы. Чтобы понимали, что они не просто "ходоки".

- Вчера как бы так занавесу (неразб) приоткрыл… Ничего, что как бы мы пилили это полтора года, и наш патрон вкладывал деньги, и британцы делали аудит и платили взятки, чтобы комитеты Верховной Рады рассмотрели из-под полы, грубо говоря, законопроекты эти, которые предлагались. Там было до пи#ца как бы вложено. Там тысяч 100, наверное, фунтов было вложено. Мы ж четко ограничиваем: ребят, если вы участвуете, вы участвуете… (неразб).

- Участвуете. Ты ж сегодня с ним разговаривал? Что он?

- Я сегодня с ним разговаривал, да. Он сейчас разбирается со своим участком. Но он сказал неделя. До завтра вопрос он должен решить. Все окей. В среду мы встречались, он сказал, когда неделя, он поделится. Он нормальный чувак. Он не пи#дун, он нормальный, вменяемый. Даже если этого я не знаю. А, кстати, я с вашего позволения, наверное, я пока ему вообще ничего говорить не буду. Да. Я думаю, что это правильно.

- Тебе виднее.

- Да.

- Я согласен.

- Во-первых, он сейчас ничего и не даст. Это я чувствую. А во-вторых, я скажу, что, да, мы посмотрели, все, ждем Кабмина. Правильно? Этих двоих одесситов я могу приглашать?

- Одесситов - да.

- Да?

- Это те двое одесситов, которые вот так вот (неразб)...

- Но это же не их инициатива. Это инициатива, у которых из кошелька. Это не их инициатива.

- Просто тут как бы, да...

- Давай одного.

- Ну, давай одного, да.

- Давай одного.

- Давай одного.

- Чтобы они себе четко понимали.

- Они два брата.

- Что речь не идет о том, что (неразб) вы становитесь на пост министра. Это глупо. Денег-то хватит. Сейчас… Сама программа, да, она в составе программы АПК. Но учитывая, что она перекрывает большое количество потребностей различных министерств и ведомств, мы ее толкаем сейчас в основном через (неразб). Это система безопасности, РНБО, СБУ, министерство обороны и через Офис Президента. Значит, принятие решения по всему этому и прочее. прочее не зависит от Кабинета. От Кабмина зависит единственное: под какое министерство, или, мы вчера говорили, отдельное агентство.

- Агенция, да.

- Да, да. Это будет определено. То есть, решение по поводу агентства или министерства и прочее уже будет после того, как всех восхитятся, скажут, да, все, зае#сь, как бы, от этих слышали, от этих слышали, от СБУ тоже слышали, со всех сторон мы проверили. Это не ходоки, которые просто приходят, потому что мы с братом разговаривали, он говорит, в день – в день – приходит, причем не просто (неразб), а таких, достаточно серьезных 1200-1500 резюме и около 250 проектов. В день. Их никто не рассматривает. Вообще.

- Я все понимаю

- Ну, просто, бл#дь. Нет возможности. Поэтому когда у тебя на слух идет (неразб) – о, это я слышал. (неразб). Вот это небольшой пример. То есть, у нас везде как бы есть уже как бы, ну…

- почин.

- Да, то есть у нас уже есть как бы...

- Не, я понял. Я все прекрасно понимаю.

- Вот на основе этого и будет приниматься решение.

20 августа 2019 года, 13-39: Есть девочка красивая, хочет возглавить ТРК "Украина" или Внешэкспоцентр.

- Девочка есть. Красивая. Которая очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или Внешэкпоцентр. Это все ДУСя.

- Если девочка красивая и девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей.

- Да.

- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…

- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.

- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.

- Я перекину резюме?

- Да-да

- Минет сделает?

- Я еще не знаю.

- Недоработка.

16 сентября 2019 года, 14-38: Разговор о киевской таможне.

- Мы говорим про Київську митницю

- Расскажите вкратце.

- О чем?

- Где работали.

- То есть, никакой информации вам обо мне не давали?

- Нет, у меня есть информация. Я хотел бы, чтобы вы рассказали.

- Биографическая справка или?

- Нет, именно по работе.

- Я вообще сюда шел, и мне говорили о том, что, ну, там уже вопрос решенный. Замминистра по Мининфраструктуры курирует Зализныцю. То есть, та информация, которая у меня.

- Это куда вы ходили?

- Я. Я вас перепутал, 100%, да. Это Укрзализныця, да.

- Поэтому митницю я...

- Да.

- Я имею информацию по электронной мытнице, потому что в свое время, работая в Квазар-Микро Ситроникс, я был включен в делегацию в Соединенные Штаты вместе с руководителем информационной мытници Пашко, специалистами.

- Это вы с Денисом, наверное, знакомы?

- С чем?

- С Денисом Черваковым.

- Нет, не знаком. Валентин Шуляк, Олег Николаенко. То есть, это те, которые возглавляли информационную митницю. Но у меня, скажем так, я мог бы заняться этим вопросом, но у меня немножко другая специализация.

- У меня тоже в таких вопросах не стоит, у нас немножко, наверное, начало недели.

- Но это понедельник.

23 сентября 2019 года, 18-00: Не дают спокойно спать 45 миллионов.

- Через 4 месяца, но они сейчас ТЗ уже пишут.

- Они пишут ТЗ, я все это прекрасно понимаю. Я думаю, что...

- 45 миллионов, извините. Ну, я как бы деньги видел, но мне очень нравится эта сумма.

- Это точно.

- Да.

- Сейчас приедет брат, я поеду на Банковую. Мы все обстоятельно переговорим. С ТЗ этими, с этим всем. Поверьте, без вас никто никуда не уйдет.

- Они сейчас там.

- Это может быть (Томатовский?) подтверждает: осуществить хотя бы на 10% имеет возможность только НАТОвская и эта х##ня.

- Да, да.

- Все. Ну, и с частичными облетами тоже. Там не только спутник. Все.

- 45 миллионов тебе не дают спокойно жить? Я даже знаю уже компании, которые будут летать.

- А знаешь, сколько это будет примерно?

- Я даже знаю, где люди будут топливо покупать. Я все знаю.

- (неразб)

- Ты понимаешь? У меня ж широкий профиль, за 5 лет стаж. Какое пять? Уже 7! когда я из мусарки ушел? В 14-м году. Бл#дь, уже 7 лет прошло.

- Почти.

- Ну, 6.

- Добрый день. Я в курсе за Инвестмент, в курсе за ТЗ, в курсе за Мировой банк. Давайте все-таки подождем, у нас пусть вернется президент с Андреем. Подождем, пусть вернется президент с Андреем из Америки. Там будет вводная, в том числе и по этому. Поэтому в пятницу-субботу мы разговариваем (неразб).

30 сентября 2019 года, 14-49: Будет принято решение — зашибись, нет — у нас есть альтернативный выход.

- Я ее лично подаю. Кстати, очень хороший способ общения как раз по НАЗК (неразб) отдаю, представляю, рассказываю. Принимает решение – окей. Не принимает решение – значит, заходим с другого пути. То есть, вот это то, что мы можем предложить. Первым лицам показать вашу программу, дать рекомендации и отправить на разговор. Вот. Будет принято решение – зашибись. Не будет принято решение – пожалуйста, у нас есть альтернативный выход. Значит, я уже переговорил – и с Андреем переговорил, ну, с юриками (?) переговорил. Вот мы как бы зарегистрировали вот такую (неразб). Андрей в принципе, любую поддержку, какую надо, начиная от кандидатов, заканчивая помощью в продвижении этой структуры. А это уже правильно, то есть, по образу и подобию американских (неразб) структур. Я уже со всеми договорился. То есть, даже те которые там… министерства, ведомства, какие-то программы пишут, приходят к тебе, у нас нету, допустим, какое-нибудь возьмем там, я не знаю… министерство по делам детей. Хотя в принципе (неразб). Ну вот, допустим, у нас нету, да? То есть, мы все равно готовы взять эту программу в рамках вот этого бюро как бы распиарить там, показать там и прочее, и вот такие вот оказывать как бы в дальнейшем. Потому что поток людей, он в течение там полугода иссякнет, и нужно на немножко на другой уровень выходить. Ну вот так. Вот это мы с ним переговорили.

- Вопрос по Жене, по длинному, который инфраструктура.

- Вспомнил его? Вот здесь вот встречались.

- Хороший мальчик такой.

- Который хороший мальчик.

- Что мы с ним делаем?

- Исполнительный.

- Хороший.

- Один был исполнительный, а второй был умный. Вот за умного.

- Давайте конкретно.

- Худой, высокий, инфраструктура, да.

- Здесь встречались.

- Ага. Высокий…

- Из России родом.

- Фотку вытащи там из резюме и покажи.

- Та сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас... Не так просто. С моей HR-агенцией…

- По "Энергоатому" я сегодня с Кривоносом разговаривал.

- Угу.

- Вот!

- Да-да-да-да-да, этого помню.

- Худощавый, высокий.

- Да. Это тот, который должен был...

- Он сделал все, я передал.

- Я тоже переслал. В телефоне.

- Сейчас.

- Женя.

- Это ты в Вотсапе переслал или?...

- Не-не-не. В Телеге.

- Один красивый, другой умный.

- Повтори. Повтори мне. Потому что буду долго искать, лучше повторить.

- Сейчас.

- А это давно было?.. Хороший материал.

- Да. Ну. Держпраце понравился, да?

- Да. Да. Ну, хороший материал

- Не, ну…

- Вообще можно как бы заходить.

- И руки не трясутся

- Я вот так думал. Значит, Туцкий (?).



30 сентября 2019 года, 15-00: СНБО назначат, не дай бог, Данилова. Он нас не любит.

- Я хочу, чтобы сидел на ж#пе и не дергался.

- Нет.

- А, кстати, конкурс объявили, он же документы по-любому должен подавать, ну а как?

- Конкурс. Он подаст пусть документы.

- Подает документы.

- Вообще как бы это не вопрос. Пусть делает скан того, что он подаст, я дополнительно еще закину, что типа, бл#дь, смотрите, ну мы ж уже и через ж#пу, через рот, и через что угодно как бы. Вот, человек на конкурс как бы подался. Пусть подает, обязательно.

- Ну да, он же не может не подавать.

- Не-не-не-не-не. Он должен подать обязательно. У нас… я ж все как бы свои подання, я ж перестраховываюсь, чтобы никто (неразб).

- Официально, да.

- Я сначала напрямую, а потом параллельно в системе, там Верховная Рада, это там, это сям – все я получаю. Мне надо все входящие, то есть, я ж показал, конверты из администрации президента мне отписывают особисті, то есть, все как бы по-правильному. Если даже кто-то (неразб), какие вопросы? Вот, все официально. Все по закону. Поэтому ну вот так. То есть, подключили как бы уже там по максимуму. Сейчас Андрею скажу. (неразб) Сейчас, буквально минуту…

- Да, але. Мне этот… крот не очень понравился.

- Мне тоже.

- Да?

- Очень большие должности занимал как бы. Но. Опять-таки.

- Он очень недовольный вышел такой.

- Опять-таки, если у него четкое по этому этапу, по подвижному составу, а учитывая, что, я, правда, сам (неразб) вот фирма, типа у меня. Я говорю, видите, фирма в структуре, чтоб она ж там… Не-не-не, не меня, я там то. Я говорю: хорошо, понятно. Вот, значит, если вот этот маленький кусочек всего лишь по подвижному составу, почему нет? Он ох##ный. Но только этот. То есть, если да, как бы, я ж говорю, что я готов это все обсуждать. То есть, действительно не надо ни проверять, я знаю эту тему очень хорошо. Я ее готов лично (неразб). Потому что там же один раз подашь что-то этот самый, а (неразб) опять эта х#ня какая-то...

- Не, я х#ровых людей не присылаю.

- Комплиментами сыплют перед соискателями.

- Юрист пишет, ну, короче, мы...

- (неразб) а он туда как бы это, а вот у меня еще тоже там. (неразб). Я говорю: бл#дь, это пи##ц, вы что, все ох##ли, бл#дь? Ну, давайте (неразб) Вот так вот. Сейчас очень важно все-таки, кого назначат секретарем РНБО. Не дай бог, Данилова.

- Да.

- Не дай бог.

- Могут?

- Нас он не любит.

3 октября 2019 года, 12-32: Денис берет четыре из пяти.

- Давай теперь о серьезном. Это Федя. Я забрал, да. Смотри. Это… или то сарна(?), неважно.

- Не суть

- Но. Он мне привез 5.

- Привез 5. Довезет?

- Вот. Нет. У него ж#па. У него позабирали помпы. Он рассчитался с мусорами. (неразб) ехал, меня не хотел пугать, он об этом не говорил. Я как бы могу сделать бэк. Могу сделать...

- Сейчас. Сейчас. Сейчас. Та не, ну плюнь, девочка хорошая, не это самое. Тут же знаешь, тут чисто даже с человеческой точки зрения. Получить деньги – это вопрос принципа. А то, что мы им поможем, это по-любому.

- Там или то 5, или это 5. Я не разбирался. Ну, надо просто посчитать.

- Давай сделаем так. Денису об этом говорить не надо. Денис берет 4. Из пяти — четыре. По 500 долларов раскинем. Это твои друзья.

- Мои друзья, да. Давай хотя бы по штуке?

- Ты думаешь, ему надо это знать?

- Ну, какая разница? Мы ж по-честному все делаем.

- Бл#дь, он может заартачиться. Он тогда, блин, (неразб). Типа, бл#дь, вы привозите людей, а мне с ними разбираться, бл#д. Блин, я бы тебе все-таки рекомендовал, бл#дь, не доводить это самое.

- Хорошо.

- До его сведения.

- Тогда знаешь, что мы сделаем? Только я не знаю, что где. Я не помню.

- Иди, в туалет сходи (неразб), бл#дь и это будет правильно… Я предлагаю сделать лучше так. Там где-то перекроемся, закроемся. (неразб), не стоит, правда.

- I`ll be back.

- Давай.