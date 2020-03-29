"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро относительно действий главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы против таких как ты (Андрей Ермак. - Ред.) приняли изменения в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", поэтому отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом. Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть", - отметил Лерос.

К посту он приложил фото обращения и еще несколько видео.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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