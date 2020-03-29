"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы против таких как ты (Андрей Ермак. - Ред.) приняли изменения в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", поэтому отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом. Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть", - отметил Лерос.
К посту он приложил фото обращения и еще несколько видео.
Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.