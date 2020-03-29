"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро относительно действий главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы против таких как ты (Андрей Ермак. - Ред.) приняли изменения в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", поэтому отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом. Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть", - отметил Лерос.

К посту он приложил фото обращения и еще несколько видео.

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Слуга народа Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей 01

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Слуга народа Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей 02

Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей. 

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Топ комментарии
+18 Володимир Мик
Ну вот дело пошло. А значит на час расследования дела, Зеленский обязан отстранить главу своего секретариата Ермака от должности на час расследовния...
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.
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29.03.2020 18:54
+12 Rino Onix
Лерос молодец, уважука мужику.
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29.03.2020 18:54
+10 Valery Greff
"Вовремя предать - это не предать. Это предвидеть!" (с) "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 3959

"Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей - Цензор.НЕТ 6316
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29.03.2020 18:54
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