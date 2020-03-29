Третья неделя карантина в Киеве: почти пустые дороги и редкие прохожие. ВИДЕО

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Условия карантина в Украине все более ужесточают. Тот, кто заботится о себе и близких, на улицы лишний раз не выходит. Журналисты Марина Данилюк-Ермолаева и Богдан Буткевич снова проехались по пустым улицам Киева (конечно, соблюдая все карантинные предписания) и готовы показать, как живет столица на третьей неделе карантина.

Вашему вниманию - роуд-муви о коронавирусных буднях столичных улиц, снятое специально для Цензор.НЕТ.

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Отметим, что с 23 марта общественный транспорт столицы перевозит исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Речь о медицинских работниках, спасателях, правоохранителям, людях, работающих в аптеках, продмагах и сфере ЖКХ, а также о работниках стратегических предприятий.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, а 25 марта их действие продлили до 24 апреля.

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