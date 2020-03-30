Еще 16 случаев COVID-19 подтверждено в Черновицкой области за день, один человек выздоровел, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

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В Черновицкой области 29 марта от коронавируса выздоровел еще один человек. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 6 пациентов.

Об этом в видеообращении заявил председатель черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет Цензор.НЕТ.

В то же время, 29 марта официально подтверждено еще 16 случаев заражения коронавируса.

"Это в основном пожилые люди (10 человек), взрослые в возрасте до 55 лет (5 человек) и один ребенок", - уточнил чиновник.

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По его информации, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 75 человек. Четверо из них в Черновцах, по двое - в Великом Кучурове и Годылове Сторожинецкого района, Топоровцах Новоселицкого района и Байраках Герцаевского района, по одному - в Глыбокой, Великой Буде и Петрашовке Герцаевского района, а также Ломачинцах Сокирянского района.

Всего Черновицкий областной лабораторный центр 29 марта проанализировал 47 образцов.

"Принято решение о введении особого режима въезда и выезда в селе Чагор Глыбокского района", - уведомил Осачук.

Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели.

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