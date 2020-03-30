Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную. ВИДЕО

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Украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом PQ398, заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.

Об этом рассказал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация сейчас, с рейсом PQ398. Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и тд. Но...

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- никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться;

- только что запретили снимать любые видео из самолета;

- ясное дело, что никакого адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?);

- туалеты перестали работать, их закрыли;

- воды нет - закончилась.

Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника", - рассказал Найем.

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"Я в бешенстве!!! Младшая дочка отдыхала на Бали. Обратные билеты были на 21.03, рейс отменили... Но сейчас не об этом и не о том, как она звонила в наше консульство, ездила в миграционную службу Индонезии и не о всей нервотрепке с попытками вернуться на родину. Вчера каким-то чудом ей удалось выкупить билеты домой через Доху, хорошо, что у неё были с собой деньги, ведь цены взлетели немерено !!! Но я и не об этом, вопрос не столько в деньгах, хотя и в них тоже. Её рейс должен был уже вылететь, но сейчас всех пассажиров держат больше часа в самолёте и требуют подписать соглашение на добровольный карантин и тут ВНИМАНИЕ!!!! за свой СЧЁТ! и нигде нибудь, ни в загородном доме отдыха/ санатории, а в отеле КРЕЩАТИК, в центре нашей замечательной столице или отеле ПУЩЕВОДИЦА КОНГРЕСС. Мне очень интересно, кто хозяева этих крутых заведений и как они связаны с авиакомпанией и принятием такого гуманного решения. Многие пассажиры выложили последние деньги на билеты, что их ждёт впереди неизвестно, а крутые дяди опять хотят нажиться на людях в критической ситуации. Я все понимаю про карантин, но почему именно в эти заведения и за свой счёт!!! Нет слов!!! Вот так он исполняет обещание: "будьте впевнені, ми попіклуємся про кожного!" Бизнесмены по всему миру сейчас помогаю больницам, отдают свои отели, а наши договариваются с властями и ...", - рассказала Елена Балюк- Рябошлык.







