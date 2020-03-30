"СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах. ВИДЕО

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Ведущая Диана Панченко, работающая на телеканале NewsOne, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку, заявила, что переход на украиноязычное вещание был насильственным и раскритиковала языковые квоты в СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем отношении к языковым вопросам в Украине Панченко рассказала в интервью экс-"регионалке" Елене Бондаренко.

"Конечно, нас, как ведущих, заставили... Мне абсолютно все равно на каком языке говорить,.. но зритель очень часто хочет слышать русскую речь. Больше скажу, русскоязычные спикеры - их лучше смотрят. Это не значит, что нужно ставить под сомнение государственный статус украинского языка, но почему навязывать телевидению квоты? 90% - мы уже к этому идем. Зачем нас - журналистов, лишать пправа делать эфир на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать этот контент?" - сказала Панченко.

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