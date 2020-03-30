"Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как пассажиры выходят на летное поле из самолета, а потом попадают в зал аэропорта. Позже появляются кадры столкновений пассажиров с людьми в защитных костюмах на выходе из аэропорта.

"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - говорит один из пассажиров вьетнамского рейса за кадром в конце записи.

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карантин Вьетнам COVID-19 обсервация коронавирус
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+32 Майкл Козырный
"Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации - Цензор.НЕТ 5528
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30.03.2020 11:56
+25 Vadym Tsyrkalyuk
вот чего стоят заверения авакяна что полиция всё обеспечит под контролем
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30.03.2020 11:56
+25 Maksim Perepelitca
За одну фразу -е..чая Украина , содрать с ублюдка кожу и повесить за яйца "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации - Цензор.НЕТ 4788 .. Гавно бл ,сидело бы себе за бугром , чего приперся в Украину , если она - ...чая .? "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации - Цензор.НЕТ 3949 .
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30.03.2020 12:13
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