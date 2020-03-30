"Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту. ВИДЕО

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал попытки части эвакуированных из Вьетнама украинцев силой покинуть аэропорт "Борисполь" после прилета, чтобы избежать обсервации, "несокрушимым стремлением к свободе".

Об этом сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - сказал Кулеба.

Он добавил, что в ситуации распространения коронавируса в мире важна солидарность и взаимоподдержка. Кулеба также призвал граждан ответственно относиться не только к своему здоровью, но и здоровью других.

Как сообщалось, в сети опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации.

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Коронавирус и карантин
карантин Кулеба Дмитрий COVID-19 обсервация коронавирус
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Топ комментарии
+30 Vadim Dumikh
Кулеба напиши чесно" я дибіл". Яке вбіса "чтрємлєніє"?? Вони порушили щвкон і поломали двері, штраф кожному ідіоту!
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30.03.2020 12:40
+15 Unlucky Guy
на это несокрушимое бычество есть только один ответ - несокрушимый удар по башке. они знали, что нужно будет сидеть 2 недели на карантине под надзором, согласились на БЕСПЛАТНЫЙ перелет и включили режим бычары (коими в своих кишлаках и являются).
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30.03.2020 12:43
+15 Богдан Т
Одним словом, закордонних клоунів позавозили без всяких обсервацій і перевірок, вбухавши бюджетні гроші. Штрафують лише бабусь, котрі на вулицях продають маски. Закон і карантин - лише демагогія. Висновок - ДЕБІЛИ закінчені!
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30.03.2020 12:44
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