"Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту. ВИДЕО

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал попытки части эвакуированных из Вьетнама украинцев силой покинуть аэропорт "Борисполь" после прилета, чтобы избежать обсервации, "несокрушимым стремлением к свободе".

Об этом сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - сказал Кулеба.

Он добавил, что в ситуации распространения коронавируса в мире важна солидарность и взаимоподдержка. Кулеба также призвал граждан ответственно относиться не только к своему здоровью, но и здоровью других.

Как сообщалось, в сети опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации.

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