"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова. ВИДЕО

7960 101

Пассажир самолета из Вьетнама, который нецензурно выразился в адрес украинского государства, во время "прорыва обороны" в аэропорту "Киев" принес свои извинения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальный ролик с извинениями и объяснением ситуации он разместил на своей странице в Instagram.

"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени... Я хочу попросить прощения у всех, кого мог обидеть... Я прошу прощение у всех, кого это зацепило и обидело", - говорит мужчина на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все я дома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучую оборону! #бучая Украина!" - пассажиры рейса из Вьетнама ломают дверь аэропорта, чтобы избежать обсервации. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
карантин эвакуация Вьетнам COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38 wake up-UA
Пересічнй виборець пліснявої влади... "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9340
"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 1515
показать весь комментарий
30.03.2020 13:13
+37 Vadim Dumikh
Не вижу его в наручниках, лицом в асфальте и со штрафом в 30 тыщ за нарушение карантина.. НеВЕРЮ!
показать весь комментарий
30.03.2020 13:13
+20 Джефф Слейтер
Дикое мерзкое существо. Какие у него могут быть принципы? Мораль? Какая родина?
показать весь комментарий
30.03.2020 13:14
Смотреть комментарии