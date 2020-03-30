"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова. ВИДЕО

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Пассажир самолета из Вьетнама, который нецензурно выразился в адрес украинского государства, во время "прорыва обороны" в аэропорту "Киев" принес свои извинения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальный ролик с извинениями и объяснением ситуации он разместил на своей странице в Instagram.

"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени... Я хочу попросить прощения у всех, кого мог обидеть... Я прошу прощение у всех, кого это зацепило и обидело", - говорит мужчина на видео.

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