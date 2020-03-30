79 подозрений на коронавирус проверяют в Винницкой области, - глава ОГА Скальский. ВИДЕО

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В Винницкой области лабораторно подтверждены 23 случая заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на сегодняшнее утро у нас есть 79 подозрений всего на коронавирусную болезнь COVID-19. Лабораторно подтверждены 23 случая. Вчерашний день фактически был посвящен массовому сбору материала для исследований и сегодня мы ожидаем, что наш лабораторный центр проведет до 200 исследований и у нас будет новая статистика", - рассказал он.

По словам Скальского, материал брали в первую очередь у медработников, а также у людей, контактирующих с зараженными коронавирусом пациентами.

Кроме того, глава ОГА сообщил, что состояние больных сейчас стабильное, за исключением ребенка. Также была экстренно госпитализирована 15-летняя девушка с подозрением на коронавирус.

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