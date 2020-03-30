Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали. ВИДЕО

2770

Экспресс-тесты на коронавирус не позволяют получить результат сразу.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, после общения с вернувшими с Бали туристами, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Люди, которые тут размещаются, должны обязательно пройти обсервацию. Я понимаю, что это неприятно. Они первыми это ощущают. Но мы вынуждены ограничивать мобильность людей для того, чтобы те, кто возвращается из-за границы, не могли быть переносчиками инфекции", - заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Экспресс-тесты не позволяют получить результат сразу - на 5-7 дней и тоже с определенной погрешностью. Это не имеет смысла. Самое эфективное, что сейчас происходит в мире - это обсервация", - отметил Криклий.

"Самоизоляция, к сожалению, давайте будем откровенными плохо работает. Люди говорят о самоизоляции, а сейчас шел по корридору и от нескольких слышал: "Скажу на самоизоляцию, а поеду на работу", - акцентировал министр.

По его словам, у одного туриста есть температура, поэтому в отель "Козацкий" вызвали врачей.

Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. Сегодня возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.