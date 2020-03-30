"Год президентства Зеленского очень положительно повлиял на бизнес друга экс-главы ОП Богдана Вавриша и его компаньона Исаенко", - "Наші гроші". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о этом говорится в новом выпуске программы "Наші гроші".
По данным журналистов, с 2017 по 2019 год компания Вавриша и компания его друга и партнера по бизнесу Дмитрия Исаенко получили 15 разрешений на строительство многоэтажных жилищных комплексов в центральной части Киева. При этом Вавриш и Исаенко в 2017 году получили всего по одному разрешению на строительство, а в 2019 - на двоих девять разрешений.
Такое активное расширение бизнеса, журналисты связывают, дружбой Вавриша с бывшим руководителем офиса президента Андреем Богданом.
Богдан уже заменен на должности главы офиса президента, а компании Вавриша-Исаенко продолжают застройку центральной части Киева. К тому же, как выяснили журналисты проекта, с многочисленными нарушениями.