"Год президентства Зеленского очень положительно повлиял на бизнес друга экс-главы ОП Богдана Вавриша и его компаньона Исаенко", - "Наші гроші". ВИДЕО

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Год президентства Владимира Зеленского очень положительно повлиял на бизнес очень близкого к Банковой застройщика Андрея Вавриша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о этом говорится в новом выпуске программы "Наші гроші".

По данным журналистов, с 2017 по 2019 год компания Вавриша и компания его друга и партнера по бизнесу Дмитрия Исаенко получили 15 разрешений на строительство многоэтажных жилищных комплексов в центральной части Киева. При этом Вавриш и Исаенко в 2017 году получили всего по одному разрешению на строительство, а в 2019 - на двоих девять разрешений.

Такое активное расширение бизнеса, журналисты связывают, дружбой Вавриша с бывшим руководителем офиса президента Андреем Богданом.

Богдан уже заменен на должности главы офиса президента, а компании Вавриша-Исаенко продолжают застройку центральной части Киева. К тому же, как выяснили журналисты проекта, с многочисленными нарушениями.

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