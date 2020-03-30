Наемники РФ избили украинца и оставили без сознания в лесу за отказ сотрудничать с "МГБ ЛНР", - контрразведка СБУ. ВИДЕО

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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные попытки представителей террористических группировок завербовать жителей Луганщины для выполнения разведывательно-подрывных задач на территории нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Студент одного из украинских высших учебных заведений, житель Троицкого района, периодически навещал своих родственников во временно оккупированном Луганске. При пересечении линии разграничения он был задержан под вымышленным предлогом представителями так называемой "МГБ ЛНР".

Через запугивание и психологическое давление террористы требовали от парня информацию о якобы его связи с украинскими правоохранительными органами. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили его подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР".

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию он попал в поле зрения СБУ. В ходе проверки было установлено, что украинец не выполнял преступных задач в интересах террористической организации.

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Другой наш соотечественник - житель Новоайдарского района, во время пребывания на временно оккупированной территории Луганщины также был противоправно задержан участниками незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленники пытались "выбить" из него признание в якобы подготовке к совершению диверсии во временно оккупированном Луганске. В обмен на освобождение требовали от мужчины негласно сотрудничать с так называемой "МГБ ЛНР".

После отказа украинца от "предложения", ему нанесли тяжелые телесные повреждения и оставили без сознания в лесу. Впоследствии мужчине удалось попасть на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины, где ему была оказана медицинская помощь.

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