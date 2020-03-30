Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста". ВИДЕО

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Свидетель в деле нападения на одесского активиста Сергея Стерненко рассказал о заказчике, мотивах нападающих и цене, которую предлагали заплатить исполнителю покушения.

Эксклюзивное видео опубликовало издание ZN, информирует Цензор.НЕТ.

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На условиях анонимности непосредственный свидетель рассказал о своем близком знакомстве с одним из наемников, напавших на Сергея Стерненко, - Иваном Кузнецовым.

По его словам, организацией нападения занимался их общий знакомый Александр Подобедов. Именно Подобедова свидетель обвиняет в гибели своего друга. Мужчина решил говорить, потому что, по его убеждению, организатор преступления, втянувший Кузнецова в криминал, до сих пор не наказан.

Весной 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на активиста Сергея Стерненко и его девушку Наталию Усатенко под их домом в Одессе. Стерненко активно защищался, и во время его самообороны Иван Кузнецов погиб.

По словам свидетеля, Иван Кузнецов жил в городе Черноморске на Одесчине, у него были финансовые и семейные проблемы, он употреблял наркотики, из-за чего был вынужден искать легкие деньги. Он познакомился с Александром Подобедовым и начал на него работать. Преимущественно это была охрана разных объектов, но иногда Подобедов занимался и рейдерством.

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Мужчина, который об этом рассказал, заявил, что раньше и сам работал с Подобедовым, а тому, в свою очередь, помогал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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По словам свидетеля, за четыре дня до нападения на Стерненко, 20 мая 2018 года, Кузнецов встретился с ним и сообщил, что Подобедов получил от Труханова заказ "поломать нациста Стерненко", который ему мешает. Кузнецов искал для этого дела соисполнителя и предлагал заплатить за это тысячу долларов.

Через четыре дня мужчина узнал, что Кузнецов погиб при нападении на Стерненко.

Он также добавил, что был знаком и с Александром Исайкулом, который тоже работал с Подобедовым. Еще ему известно, что Виталий Посувайло тоже мог работать с этой уголовной группировкой.

Таким образом, свидетель подтвердил слова Стерненко.

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Издание отмечает: как только адвокаты убедятся, что свидетелю ничего не угрожает, показания будут приобщены адвокатами к материалам следствия.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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